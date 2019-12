Suíça homenageia Roger Federer com moedas de prata e ouro

Adriano Rocha Hoje às 13:05 Facebook

O tenista Roger Federer será a primeira personalidade a ter ainda em vida a face cunhada em duas moedas comemorativas pela Suíça, uma de 20 francos em prata e outra de 50 em ouro, anunciou o Instituto Monetário Federal, responsável pela emissão de moedas.

A pré-venda da peça de prata, que poderá ter uma tiragem até 95 mil exemplares e um custo unitário de 30 francos suíços (27,2 euros), começou esta segunda-feira, na loja on-line do instituto, e prolonga-se até 19 de dezembro. O lançamento de moeda de ouro está previsto para maio de 2020.

Depois de ter visto os serviços postais da Suíça homenageá-lo em 2007, com a emissão de um selo em que segurava o troféu pela vitória de 2006 no célebre torneio de Wimbledon (Inglaterra) - foi a primeira celebridade a merecer tal honra ainda em vida -, agora foi o instituto monetário a distinguir "o desportista individual provavelmente mais bem-sucedido do país e o embaixador perfeito da Suíça".

A moeda de 30 francos suíços mostra Federer, de 38 anos e vencedor de 20 torneios do Grand Slam, a desferir uma pancada de esquerda a uma só mão. A de 50 euros, que também será do tipo "não posta em circulação", ou seja, é dedicada a colecionadores, reproduzirá uma diferente imagem do tenista.

O Governo da Suíça cunhou a primeira moeda comemorativa em prata em 1936. Deu-lhe o nome de "Empréstimo de guerra", tinha o valor de cinco francos e foram produzidos 200 mil exemplares. Estas peças, encomendadas a artistas suíços, servem para homenagear personalidades, instituições e assinalar acontecimentos históricos do país ou a nível internacional.