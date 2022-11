Sumo da laranja apareceu no fim

Nuno A. Amaral Hoje às 18:18 Facebook

Países Baixos entram bem no Mundial2022 com uma vitória sobre o Senegal, por 2-0, no jogo que fechou a primeira jornada do Grupo A

No primeiro jogo realmente equilibrado do Mundial, o triunfo sorriu aos Países Baixos nos minutos finais, quando a ameaça do nulo pairava. Mesmo sem a estrela Sadio Mané, lesionado, os senegaleses deram excelente réplica e só caíram depois de um erro de Edouard Mendy, o cotado guarda-redes do Chelsea, que saiu muito mal a um cruzamento de De Jong, aos 84 minutos, e permitiu uma finalização fácil ao jovem Cody Gakpo.

Até esse lance, o duelo foi repartido e o maior perigo até rondou a baliza neerlandesa, primeiro num remate do avançado Dia e depois num disparo do médio Idrissa Gueye, ambos bem defendidos pelo guarda-redes Noppert. Antes do intervalo, os Países Baixos responderam numa bola parada em que Van Dijk cabeceou por cima.

No segundo tempo, a entrada de Memphis Depay deu mais vigor ofensivo à seleção laranja, mas o primeiro golo surgiu quase do nada, numa altura em que o Senegal parecia ter as coisas controladas. Gakpo, jovem atacante do PSV, foi felino a aproveitar a saída em falso de Mendy. Em desespero, a seleção africana ainda tentou responder, mas o guarda-redes Noppert negou o empate com uma defesa junto ao poste. Com mais espaço para explorar, Klaassen, outra aposta de Louis van Gaal na segunda parte, fez o 2-0.

Com esta vitória, os Países Baixos igualam o Equador no topo do Grupo A, com três pontos e a mesma diferença de golos. Catar e Senegal não têm pontos. Na próxima jornada, marcada para sexta-feira, a equipa da casa recebe os senegaleses (13 horas), antes do embate entre neerlandeses e equatorianos (16 horas).