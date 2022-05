Suninen despista-se e quase atropela adeptos mal colocados a ver o rali

A segurança é sempre a principal preocupação dos responsáveis pelo Rali de Portugal e, depois de duas etapas exemplares ao nível do comportamento dos fãs, meia dúzia de prevaricadores ia deitando tudo a perder este domingo, na derradeira especial da prova.

Logo no arranque do troço Fafe 2, a transmissão televisiva mostrou o despiste do finlandês Teemu Suninen, que saiu em frente numa curva à esquerda e só por muita sorte não atropelou um grupo de cerca de 10 adeptos que via a corrida em local proibido.

Além de não estarem nas Zonas Espetáculo - o único local permitido -, as pessoas em causa ainda escolheram o exterior da curva para ver passar os carros de rali, colocando-se em claro risco. Por sorte, o Hyundai de Suninen, que liderava a competição entre os WRC2, embateu numa árvore, enquanto as pessoas fugiam.

A especial chegou a estar interrompida por poucos minutos, mas o facto de a competição ter sido retomada de forma quase imediata indica que não se registou qualquer ferido neste incidente, que teria sido muito fácil de evitar.