Suns e Bucks em final inédita na NBA

Primeiro jogo da série decisiva entre as equipas de Phoenix e de Milwaukee realiza-se na próxima madrugada, às 2 horas de quarta-feira (em Portugal continental).

Chegou a hora do clímax de mai s uma época atípica na liga norte-americana de basquetebol, que começou mais tarde e quase sem público nas bancadas (o cenário agora já é diferente, mesmo que a pandemia ainda não tenha terminado) , e vai acabar com uma final inédita entre os Phoenix Suns e os Milwaukee Bucks. Uma destas equipas vai suceder na lista de campeões aos Los Angeles Lakers, que no ano passado conquistaram o título, no final de uma temporada interrompida pela covid-19 e concluída em outubro com a realização de todos os jogos dos playoffs no mesmo pavilhão, naquela que ficou conhecida como a "bolha" de Orlando.

Nove meses depois, Suns e Bucks não eram favoritos a chegar à grande decisão de 2020/21, embora os segundos estejam há um par de anos a ameaçar o título, sobretudo devido ao "monstro" em que se tornou o grego Giannis Antetokoumpo, melhor jogador da NBA nas épocas de 2018/19 e 2019/20. A equipa de Milwaukee já foi campeã, em 1971, e vai tentar repetir o feito, passadas precisamente cinco décadas. Quanto aos Suns, estão na segunda final, 28 anos depois de terem perdido a de 1992/93, para os Chicago Bulls, de Michael Jordan e companhia.

Antetokoumpo é a grande incógnita para o duelo, pois sofreu uma lesão complicada no joelho esquerdo há uma semana, no quarto jogo da final de Conferência Este entre os Bucks e os Atlanta Hawks, e ainda não se sabe se estará disponível. Se puder jogar, a equipa do Wisconsin tem um ligeiro favoritismo sobre os Phoenix Suns, apesar de o fator casa estar do lado da formação do Arizona, em função de um registo superior na fase regular (51 vitórias e 21 derrotas), contra 46v-26d dos Bucks.

Nos playoffs da Conferência Oeste, sob a batuta do experiente base Chris Paul e da jovem estrela Devin Booker, a equipa de Phoenix mostrou-se intratável, começando por eliminar os Lakers (4-2), antes de despachar os Denver Nuggets (4-0) e os Los Angeles Clippers (4-2). No Este, Milwaukee, com o extremo Kris Middleton e o base Jrue Holiday na ajuda a Antetokoumpo, varreu os Miami Heat (4-0), antes de eliminar os Brooklyn Nets (4-3) e os Hawks (4-2).

Se, no caso dos Suns, afastar os campeões Lakers logo na primeira ronda foi a pedra de toque para esta surpreendente caminhada até à final, para os Bucks o grande desafio foram mesmo os Nets, na meia-final de conferência, decidida apenas no prolongamento de uma emocionante sétima partida. É um facto de que a equipa de Brooklyn teve lesões em duas das três estrelas (só Kevin Durant se exibiu a alto nível, pois Kyrie Irving não pôde jogar na série e James Harden fê-lo de forma muito limitada), mas a forma como Milwaukee deu a volta a uma desvantagem de 2-3 na eliminatória disse muito sobre a qualidade e vontade de vencer da equipa.

O primeiro jogo da final realiza-se na próxima madrugada (2 horas em Portugal Continental), em Phoenix, seguindo-se mais uma partida no Arizona, de quinta para sexta-feira. Os jogos 3 e 4 serão jogados em Milwaukee, nas madrugadas de segunda e quarta-feira da próxima semana. Caso seja necessário, a série regressará a Phoenix para o jogo 5, depois de novo a Milwaukee para o jogo 6 e a eventual "negra" será disputada no pavilhão dos Suns.