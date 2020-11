Super Dragões apoiam Reinaldo Teles internado com covid-19

JN Hoje às 00:20 Facebook

A claque do F. C. Porto foi apoiar o administrador da SAD portista perto do hospital.

Várias dezenas de membros dos Super Dragões, a claque mais representativa do F. C. Porto, deslocaram-se este domingo às imediações do Hospital de São João, no Porto, onde quiseram passar uma mensagem de confiança e de esperança a Reinaldo Teles, de 70 anos, administrador da SAD que se encontra internado por causa da covid-19.

Os adeptos fizeram-se notar pelos cânticos de ânimo ao dirigente e também porque exibiram uma faixa na qual se podia ler "Força, tio Reinaldo".