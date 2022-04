Super Dragões criticam preços dos bilhetes para jogo contra o Braga

Claque do F. C. Porto questiona se "ninguém acorda para esta realidade".

Os Super Dragões, claque de apoio ao F. C. Porto, criticou os preços dos bilhetes para a partida frente ao Braga, na próxima segunda-feira, num comunicado na página oficial do Facebook.

"É simplesmente obsceno propor que um adepto de futebol pague 60 euros por um bilhete. Um casal com um filho gastaria 180 euros em bilhetes, ninguém acorda para esta realidade? Em que país vivemos?", começou por questionar a claque.

O grupo refere ainda que o Braga dispensou 1,5 mil bilhetes e, após tentativas de negociar este número, "a posição dos bracarenses continua inflexível", pode ler-se. "Em pleno feriado nacional, estaremos com um estádio pouco mais do que vazio, talvez até com mais adeptos no exterior do que no interior, enquanto toda a gente assobia para o lado. Teremos mais um jogo com uma taxa de ocupação a rondar um terço da lotação, enquanto os senhores do futebol se sentam faustosamente num qualquer camarote confortável, intervalando uma bebida refrescante com um canapé em forma de concha. Já aqueles que alimentam a indústria do futebol ficam em casa".

Os Super Dragões dão os "parabéns aos que contribuem para esta triste realidade mas que encolhem os ombros como se nada fosse com eles" e apelam a que todos os portistas se desloquem a Braga, com ou sem bilhete.