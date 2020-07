Super Dragões festejam campeonato na Ribeira do Porto com fogo de artifício

JN Hoje às 15:05 Facebook

A claque do F. C. Porto festejou este sábado à noite a conquista do 29.º campeonato de futebol nas margens do Rio Douro, no Porto, com um espetáculo de fogo de artifíco de grande dimensão.

Nas contas de Instagram do líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, e em outras contas das redes sociais é possível ver as luzes do fogo de artíficio, do lado de Porto e Vila Nova de Gaia, e ainda nos dois tabuleiros da ponte Luís I.

O espetáculo foi semelhante ao que acontece na noite de São João, 23 de junho, com o tão esperado fogo de artíficio e que não se realizou este ano devido à pandemia da covid-19.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) a 18 de Jul, 2020 às 5:30 PDT