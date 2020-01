Super Dragões garantem "total e incondicional apoio ao clube" e a Sérgio Conceição

JN Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Os SuperDragões emitiram, esta segunda-feira, um comunicado no qual garantem "apoio total e incondicional" a Sérgio Conceição e ao clube azul e branco.

"Os Superdragões vêm por este meio reafirmar o seu total e incondicional apoio ao clube, como é seu único e total propósito de sempre e para sempre. O nosso apoio ao clube estende-se ao nosso treinador Sérgio Conceição e a toda a nossa equipa. Não será por qualquer tipo de mal-entendido que vão quebrar este laço indestrutível que nos une!", escreveu o grupo de adeptos do F. C. Porto, prometendo ainda a presença em peso no Estádio de Dragão no jogo de terça-feira, frente ao Gil Vicente.

"Amanhã estaremos em força no dragão no cumprimento do papel que nos é destinado, cantando a uma só voz por este amor que nunca acaba".

No último sábado, o F. C. Porto perdeu a Taça da Liga frente ao Braga graças a um golo de Ricardo Horta, já nos descontos. No final do encontro, Sérgio Conceição disse deixar o "lugar à disposição do presidente".