No dia do arranque dos trabalhos no relvado, a principal claque fez questão de ir ao Olival.

Os Super Dragões, a principal claque do F. C. Porto, fez questão de estar presente, esta manhã, no treino dos azuis e brancos de forma a manifestar o apoio à equipa de futebol, no arranque dos trabalhos de campo antes de começar o campeonato português.

Cerca de quatro dezenas transmitiram uma mensagem calorosa à equipa orientada por Sérgio Conceição, que lidera a Liga com mais um ponto do que o Benfica. O campeonato será reatado no último fim de semana do mês.