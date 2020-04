Nuno Barbosa Hoje às 21:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornalista Almiro Ferreira contou há dias, nas páginas do JN, a história do confinamento criativo de António Lourenço.

Em traços gerais, o trompetista das Antas e do Dragão, aos 82 anos, combate a angústia coletiva que se vive por estes dias, saindo à varanda de casa, em Ermesinde, onde toca trompete para os vizinhos. Esta segunda-feira, o público do senhor Lourenço aumentou em cerca de três dezenas.

Os Super Dragões leram a reportagem feita pelo nosso jornal e resolveram ir dar voz à música do famoso trompetista. Liderados por Fernando Madureira, às 19 horas em ponto, cantaram um dos "hits" dos jogos do F. C. Porto. "Fomos devidamente protegidos e cumprimos a distância de segurança", vincou o líder da claque, ao JN.

E assim se matou saudades do F. C. Porto e das competições que estão paradas devido à pandemia da Covid-19.

Recorde-se que, em ação de solidariedade, a principal claque portista já distribuiu refeições por cerca de 100 famílias carenciadas do Porto, além de ter feito chegar dezenas de viseiras aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate ao novo coronavírus.