Super Dragões penduram faixa de Fernando Gomes junto ao Dragão

Os Super Dragões penduraram, este domingo de manhã, uma faixa junto ao Estádio do Dragão, em homenagem a Fernando Gomes, o histórico avançado português e melhor marcador da história do F. C. Porto, que morreu ontem aos 66 anos.

A claque portista exibiu, no viaduto sobre a Alameda das Antas, junto ao Dragão, uma faixa com uma imagem do "bibota" de outo a erguer a Taça Intercontinental conquistada pelo F. C. Porto em 1987, em Tóquio, frente ao Peñarol. Fernando Gomes foi uma das figuras mais relevantes do jogo, ao marcar o primeiro golo dos azuis e brancos, aos 42 minutos.

Fernando Gomes morreu no sábado vítima de um cancro no pâncreas. O funeral realiza-se às 15 horas na Igreja das Antas, no Porto.