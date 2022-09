Super Dragões reagem ao apedrejamento à família Conceição

Através de comunicado na página de Facebook, os Super Dragões condenaram o apedrejamento ao carro onde seguia a família de Sérgio Conceição, à saída do Estádio do Dragão, após a derrota do F. C. Porto com o Club Brugge (0-4), em jogo da Lida dos Campeões.

"A Direção dos Super Dragões repudia veementemente os factos ocorridos na noite de ontem que envolveram o nosso jogador Rodrigo Conceição e a sua família. O nosso apoio é incondicional ao plantel e à equipa técnica!", lê-se no comunicado.

Dentro do carro, que ficou com os vidros partidos, seguia Sérgio Conceição, a esposa do treinador, Liliana, e os filhos Rodrigo (22 anos e jogador do F. C. Porto) e José (7 anos), quando alguns adeptos arremessaram pedras na direção da viatura, que terão atingido os ocupantes.

A claque oficial dos dragões pede ainda união de todos os portistas. "Apelamos a todos os portistas que se mantenham unidos na defesa intransigente dos superiores interesses do F. C. Porto e não se deixem influenciar por campanhas que visam denegrir e impedir o nosso clube de atingir o sucesso".