Super Dragões em Famalicão: "Vamos apoiar o clube e tomar todas as medidas"

Fernando Madureira garantiu, esta segunda-feira, que a claque do F. C. Porto vai viajar até Famalicão para apoiar a equipa do exterior do estádio.

O líder dos Super Dragões quer que os atletas sintam "apoio" e "força", mesmo com as bancadas vazias, e garantiu que serão tomadas todas as medidas de higiene e de segurança.

"A ideia passa por estarmos posicionados pelo trajeto, com bandeiras e tarjas. Iremos cantar durante os 90 minutos de fora para dentro, em número significativo, mas sempre com distanciamento social, para que os jogadores consigam sentir apoio e força. Não vamos lá para provocar nada nem par pôr em causa a saúde de ninguém. Vamos apoiar o clube e tomar todas as medidas de higiene e distanciamento. Que apareçam algumas centenas, mas tudo devidamente separado", explicou Fernando Madureira em declarações à TVI.

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, o Famalicão na cidade minhota a partir das 21.15 horas.