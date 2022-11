"'Super" Toney abate City nos descontos e Arsenal pode ficar mais confortável no topo

JN/Agências Hoje às 17:53 Facebook

Um "bis" de Ivan Toney deu, este sábado, a vitória ao Brentford na casa do Manchester City (2-1), na 16.ª jornada da Liga inglesa, um desfecho que pode deixar os "citizens" mais longe da liderança.

No Etihad Stadium, em Manchester, o ponta de lança Ivan Toney colocou o emblema visitante na frente do marcador, à passagem do minuto 16, mas, no período de descontos do primeiro tempo, o helvético Manuel Akanji serviu Phil Foden (45+1) para o tento da igualdade.

Apesar dos "citizens" terem dominado todo o segundo tempo, construindo várias jogadas para marcar, o Brentford soube aproveitar melhor o espaço concedido, para, aos 90+7, garantir o triunfo, novamente pelos pés do avançado britânico, que só não fez, pouco depois, o hat-trick, porque De Bruyne estava no sítio certo para cortar a bola.

Na equipa comandada pelo espanhol Pep Guardiola, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares, enquanto Rúben Dias não saiu do banco.

Esta foi a primeira derrota do campeão inglês em jogos caseiros na presente edição da Premier League.

Com este resultado, o City, segundo colocado, mantém os 32 pontos, menos dois do que o líder Arsenal, que visita hoje o Wolverhampton, a partir das 19.45 horas. Já as abelhas subiram ao 10.º posto, com 19.