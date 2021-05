Superliga Europeia: UEFA abre processo disciplinar a três clubes

JN Hoje às 22:17 Facebook

Investigados por suspeitas de terem violado o quadro jurídico da UEFA, Real Madrid, Barcelona e Juventus arriscam suspensão de dois anos das competições europeias.

Real Madrid, Barcelona e Juventus. São estes os alvos da UEFA num processo que visa investigar uma "possível violação do quadro jurídico" do organismo que tutela as competições europeias de futebol, ainda na sequência do anúncio, em abril, da criação de uma Superliga Europeia, projeto que contava com 12 clubes fundadores, mas que viria a cair pouco depois de ter sido revelado.

A abertura de um processo contra os três clubes foi confirmada, hoje, pela UEFA, "na sequência de uma investigação levada a cabo por inspetores de ética e disciplina da UEFA em relação ao projeto da chamada Superliga Europeia", revelou a instituição, em comunicado.

De relembrar que o organismo liderado por Aleksander Ceferin já tinha aberto, há umas semanas, uma investigação disciplinar a estes três clubes, por não terem expressado a vontade de desistir da Superliga, ao contrário de Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, que rapidamente se demarcaram do projeto.

A UEFA acredita que, assim que a investigação fique concluída, haverá matéria para sancionar Real Madrid, Barcelona e Juventus, que podem vir a ser excluídos das competições europeia por um período de dois anos.