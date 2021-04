Superliga: FC Barcelona diz que "todos os cenários estão em aberto"

JN/Agências Hoje às 12:25 Facebook

O FC Barcelona considera que "todos os cenários estão em aberto" em relação à criação da Superliga europeia de futebol, depois do abandono dos seis clubes ingleses, de Atlético de Madrid e Inter Milão.

"Neste momento estamos na Superliga. Todos os cenários estão em aberto. Agora virão dias de conversações e, seguramente, negociações de todas as partes", explicaram à agência noticiosa EFE fontes do clube catalão.

Na terça-feira, a estação televisiva espanhola TV3 deu conta da inclusão, por parte do presidente do clube, Joan Laporta, de uma cláusula que deixa a presença do FC Barcelona na Superliga dependente da aprovação na assembleia de sócios compromissórios.

No mesmo dia, Gerard Piqué partilhou nas redes sociais a mensagem "o futebol pertence aos adeptos", numa aparente contestação ao projeto liderado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tendo sido o primeiro futebolista de um dos três emblemas espanhóis envolvidos a manifestar-se.

Dos 12 clubes que, no domingo, anunciaram a criação da Superliga à revelia da UEFA apenas se mantêm AC Milan, FC Barcelona, Juventus e Real Madrid.

A competição deveria ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores - apesar de só terem sido revelados 12 - e outros cinco, qualificados anualmente.

Mesmo depois do abandono dos clubes ingleses, a Superliga reiterou a intenção de avançar com a prova, em comunicado: "Dadas as circunstâncias atuais, reconsideraremos os passos mais apropriados para reconfigurar o projeto, tendo sempre em mente os nossos objetivos de oferecer aos adeptos a melhor experiência possível, enquanto potenciamos as receitas solidárias para toda a comunidade futebolística".