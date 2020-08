Supertaça Cândido de Oliveira marcada para dezembro

Nuno Barbosa Hoje às 18:24 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, na tarde desta quarta-feira, que a Supertaça Cândido de Oliveira, entre o F. C. Porto e o Benfica será disputada a 23 de dezembro, dois dias antes do Natal. O local e o horário serão divulgados oportunamente.

"FPF, F. C. Porto e Benfica acertaram esta data para a disputa do troféu que tradicionalmente marca o início oficial da época mas que por entendimento da federação e dos clubes foi adiado para aliviar o calendário e, assim, salvaguardar os interesses das equipas portuguesas envolvidas nas competições da UEFA", pode ler-se na nota publicada no site oficial da entidade presidida por Fernando Gomes.

Sobre este adiamento, em entrevista ao JN, o presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, referiu-se assim: "Estávamos a disputar a final da Taça de 2019/20 quando se calhar deveríamos estar a jogar a Supertaça de 2020/21, mas isso ninguém tem culpa. A FPF tinha Supertaça marcada para o princípio de agosto, mas eu compreendo que, sendo o Benfica um dos intervenientes na Supertaça, não era justo tendo eles pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Não era justo obrigá-los a jogar no meio dessa eliminatória. Não está em causa apenas o Benfica, está em causa o futebol português, o seu prestígio, e a importância que pode ter a sua participação na conquista de pontos para o ranking internacional, de modo que nós aderimos a adiar a Supertaça para um momento mais oportuno, de modo a que o Benfica possa fazer a sua preparação adequada para o grande objetivo que tem de ser a qualificação para a Champions League".