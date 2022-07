Supertaça com lotação esgotada

JN Hoje às 18:38 Facebook

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira entre o F. C. Porto e o Tondela, deste sábado (20.45 horas), no Municipal de Aveiro, terá lotação esgotada, segundo informação avançada pela Federação Portuguesa de Futebol.

"Tanto os clubes envolvidos como a FPF venderam todos os ingressos destinados ao público para a partida deste sábado, com início marcado para as 20.45 horas", acrescenta ainda a nota publicada no site oficial da federação,

Esta será a 14.ª vez que a Supertaça se realiza em Aveiro, sendo que é a terceira consecutiva.