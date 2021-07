Supertaça: controlo dos adeptos começa no estacionamento

João Faria Hoje às 09:36 Facebook

Adeptos controlados nos parques, à chegada ao recinto. Corrida aos bilhetes arranca esta quinta-feira, em Alvalade e Braga.

O acesso do espetadores ao estádio para assistir, no sábado (20.45 horas, TVI), ao Sporting-Braga em que estará em discussão a Supertaça, só será possível a quem, além do bilhete do jogo, for portador de uma pulseira específica do evento, que confirma o cumprimento da situação sanitária válida.

A medida visa facilitar o acesso ao Estádio Municipal de Aveiro, procurando evitar atrasos e a existência de longas filas para entrar.