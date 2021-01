Supertaça e recorde de golos para Ronaldo

Vasco Samouco Ontem às 23:08 Facebook

Avançado português marcou pela 760.ª vez e superou o austríaco Bican como maior goleador de todos os tempos na vitória da Juventus sobre o Nápoles

Como há dois anos, Cristiano Ronaldo voltou a desequilibrar a Supertaça de Itália para o lado da Juventus, marcou o golo 760 e com isso ainda se consolidou num dos lugares mais altos da história do futebol. O grande craque português, a caminho dos 36 anos, é, desde ontem, o maior goleador de sempre, superando os supostos 759 golos de Josef Bican, o austríaco que se pensou ter este estatuto assegurado para sempre. A Velha Senhora derrotou o Nápoles (2-0) com o tal golo histórico de CR7 a abrir caminho à conquista do primeiro troféu da época, que também é o primeiro de Andrea Pirlo como treinador.

O mais recente feito para a coleção gigantesca de Ronaldo aconteceu aos 64 minutos do duelo com os napolitanos (Mário Rui foi titular), quando o avançado fez o gosto ao pé pela inacreditável 760.ª vez, que o eleva a um patamar de transcendência incomparável no que a marcar golos diz respeito. Ronaldo supera os 759 golos de Josef Bican, craque austríaco das décadas de 1930, 1940 e 1950. Ainda assim, a coleção de Bican carece de certezas e há quem lhe atribua 805 golos em... 495 jogos.

Ao festim de Cristiano juntaram-se ainda Insigne, que desperdiçou uma grande penalidade que daria o empate ao Nápoles, e Morata, que fechou a vitória juventina, aos 90+4, e desanuviou o ambiente em torno de Pirlo, já bastante contestado. Agora menos.

Nos melhores da UEFA

Para além do golo e da conquista da Supertaça de Itália, o dia de Ronaldo fez-se ainda com o feito de ser escolhido pela 15.ª vez para a equipa do ano da UEFA, definida com recurso a seis milhões de votos dos adeptos. O avançado português integra a equipa do ano do futebol europeu desde... 2007. Neuer, Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne , Messi, Neymar e Lewandowski completam o onze