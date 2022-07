Supertaça feminina pela primeira vez com quatro clubes

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

O Sporting, detentor do troféu, defronta o Famalicão e o Benfica, campeão nacional, joga com o Braga nas meias-finais da Supertaça feminina, ditou esta segunda-feira o sorteio realizado na sede da federação.

Na primeira edição com quatro participantes, depois de seis apenas entre o vencedor do campeonato e da Taça de Portugal, as águias e as leoas vão jogar em casa, em encontros agendados para 10 de agosto, quarta-feira.

Os vencedores destes embates encontram-se depois em campo neutro, no Estádio Municipal de Leiria, a 26 de agosto, pelas 20.30 horas, para determinar o vencedor. No mesmo dia e no mesmo palco, pelas 11 horas, realiza-se o jogo de atribuição do terceiro lugar.

O sorteio, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, tinha a condicionante de não poder juntar nas meias-finais o Benfica e o Sporting, na qualidade de vencedores da Liga e da Taça de Portugal, respetivamente.

A sétima edição da Supertaça foi alargada a quatro clubes, os dois primeiros do campeonato e os vencedores da Taça de Portugal e da Taça da Liga, sendo que, no caso de as equipas serem as mesmas, recorria-se à classificação do campeonato.

Em 2021/22, o Benfica foi campeão e o Sporting ficou em segundo lugar da Liga, conquistando também a Taça de Portugal, enquanto o Braga arrecadou a Taça da Liga. Por seu lado, o Famalicão foi quarto no campeonato, atrás das arsenalistas.

Eis o programa da Supertaça feminina:

10 de agosto (quarta-feira)

Meias-finais:

Benfica-Braga

Sporting-Famalicão

26 de agosto (sexta-feira) - Leiria

Apuramento do terceiro e quarto lugares (11 horas)

Final (20.30 horas)