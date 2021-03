Supertaça francesa vai realizar-se em Israel

JN/Agências Hoje às 19:27 Facebook

A próxima edição da Supertaça de França, marcada para 1 de agosto, terá como palco a cidade israelita de Telavive, anunciou esta quinta-feira a Liga Profissional francesa de futebol (LFP).

As edições de 2018 e 2019 da prova foram disputadas na China, mas a de 2020, que voltou a ser realizada em França, foi adiada para o passado dia 13 de janeiro devido à pandemia de covid-19, com o PSG a vencer o Marselha por 2-1, naquele que foi o primeiro título conquistado pelo novo treinador da equipa parisiense, o argentino Mauricio Pochettino.

"Esta escolha integra-se no objetivo de expansão internacional da Liga Francesa", afirmou o vice-diretor-geral da LFP, Mathieu Ficot, que destacou o objetivo de "aumentar a exposição dos clubes e da Liga no exterior, principalmente no Médio Oriente".

A partida será disputada no estádio Bloomfield, onde joga habitualmente o Maccabi Telavive, equipa que participa regularmente nas competições europeias, que também foi palco dos jogos particulares entre a Argentina e o Uruguai, em novembro de 2019, e entre o Atlético de Madrid e o Beitar Jerusalém, durante o mesmo ano.