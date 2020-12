Supremo anula reintegração do árbitro Gonçalo Martins

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:36 Facebook

Juiz da A. F. Vila Real cai nos distritais e foi substituído de dirigir o jogo entre o Vilafranquense e o Estoril, da Liga 2. Tribunal dá razão à Federação Portuguesa de Futebol, após o árbitro ter contestado o critério das classificações.

O Supremo Tribunal Administrativo anulou a reintegração do árbitro Gonçalo Martins e aceitou o recurso apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol, confirmou o JN. O juiz estava nomeado para o jogo entre o Vilafranquense-Estoril, da Liga 2, e, entretanto, já foi substituído por David Silva.

Há dois anos, Gonçalo Martins contestou a despromoção da categoria C1 para C2, colocando em causa o método de classificação, e apresentou um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, instância que deu razão ao árbitro. Em junho deste ano, o Tribunal Central Administrativo do Sul mandou reintegrar Gonçalo Martins, o que motivou um recurso da Federação Portuguesa de Futebol junto do Supremo Tribunal Administrativo que, soube-se agora, anulou a reintegração do juiz.

A decisão do Supremo Tribunal Administrativo, além de atirar o árbitro Gonçalo Martins, da A. F. Vila Real, para o distrital, obrigará a uma pequena reestruturação nos quadros por parte do Conselho de Arbitragem. Sendo assim é bastante provável que o jovem prodígio David Rafael Silva, da A. F. Porto, que foi quarto classificado em 2019/20, em C2 Elite, possa ser promovido à categoria C1.