Supremo Tribunal absolve Sporting no processo sobre Ruben Amorim

Em causa uma alegada fraude no contrato de treinador principal fechado com Ruben Amorim em março de 2020, motivada pela falta de habilitações do técnico nessa altura

Tudo começou após uma participação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e que levou o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a instaurar um processo contra os leões, depois de o CD ter considerado ter arquivado todas as acusações feitas a Amorim, excetuando a "inobservância de outros deveres", que acabou por prescrever. Do processo ficou então a condenação ao Sporting da inobservância qualificada de outros deveres, que teve como castigo a interdição do recinto desportivo por um jogo e o pagamento de uma multa de 9563 euros.

O Sporting recorreu, numa primeira fase, para o Tribunal Arbitral do Desporto, que os absolveu. A FPF recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), mas os leões foram novamente absolvidos. Ainda assim, a FPF recorreu novamente, desta feita para o Supremo Tribunal Administrativo, que, sabe o JN, voltou a dar razão ao Sporting.

Assim, a FPF terá de reembolsar a SAD leonina no valor da multa, ao qual acrescem os custos do processo.