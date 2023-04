Supremo Tribunal Administrativo confirma um jogo à porta fechada para o Boavista

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

O Supremo Tribunal Administrativo confirmou o castigo de um jogo à porta fechada aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao Boavista, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Os 'axadrezados' tinham sido punidos por incumprimento de deveres, na sequência dos processos disciplinares instaurados depois das receções ao Moreirense (1-0), em 19 de dezembro de 2021, da 15.ª jornada da edição 2021/22 do campeonato, e ao Vizela (2-2), em 06 de fevereiro de 2022, da 21.ª, ambas disputadas no Estádio do Bessa, no Porto.

Em causa estavam infrações relativas ao sistema de videovigilância do recinto, situação que, em caso de reincidência, resulta numa sanção de um a dois jogos à porta fechada, segundo o Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O Boavista foi esgotando as suas possibilidades de recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) e do Supremo Tribunal Administrativo, mas todas as instâncias confirmaram a sanção originalmente ditada pelo órgão disciplinar federativo em 28 de junho de 2022, acrescido de 2.040 euros de coima.

Os 'axadrezados', que seguem no 12.º lugar da I Liga, com 34 pontos, estão obrigados a cumprir um desafio à porta fechada no Bessa, com data e adversário ainda por designar.

A receção ao Rio Ave, no sábado, a contar para a 29.ª ronda, já não será abrangida pela decisão do Supremo Tribunal Administrativo, restando os jogos em casa frente ao Estoril Praia (06 de maio, da 31.ª) e ao Sporting de Braga (dia 20, da 33.ª) até ao fim da época.