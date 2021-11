Surf Adaptado: Marta Paço sonha com o ouro no mar da Califórnia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois do bronze conquistado no Campeonato do Mundo de Surf Adaptado de 2018, a jovem surfista de Viana do Castelo, que é cega de nascença, preparou-se para lutar pelo título em 2021.

Marta Paço, 16 anos, cega de nascença, do Surf Clube de Viana (SCV), vai voltar a competir no Campeonato Mundial de Surf Adaptado, que este ano decorrerá em Pismo Beach, na Califórnia (Estados Unidos), de 6 a 11 de dezembro. Após ter trazido para Portugal a medalha de bronze em 2018, e de em 2020 ter visto frustrada a continuidade em prova, devido às restrições impostas pela pandemia, preparou-se, desta vez, para chegar ao ouro.

Há um ano em treinos intensivos, Marta afirma que "fez tudo para se preparar bem" e o treinador Tiago Prieto, que a acompanha desde o início da curta e promissora carreira, acredita que "o trabalho árduo" do último ano renderá frutos.