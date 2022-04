Surf nacional instala-se nas praias do Porto e Matosinhos

José Pedro Gomes Hoje às 19:29 Facebook

Cerca de 400 atletas vão participar num programa recheado de atividades, que se desdobra até outubro, reunindo jovens promissores e os melhores surfistas lusos.

A sétima edição do "Porto&Matosinhos Wave Series" arranca já este fim de semana, nas praias das duas cidades, com um programa recheado de atividades e provas, que vai reunir mais de 400 atletas, entre os quais os melhores praticantes nacionais. O evento, organizado pela Onda Pura Surf Center em colaboração com as Câmaras dos dois municípios vizinhos, desdobra-se em iniciativas até outubro, tendo início este sábado e domingo, com a 5.ª etapa do Circuito Regional de Surf do Norte, onde vão competir jovens entre os 14 e os 18 anos.

"É fundamental que as camadas de formação possam competir em eventos de qualidade, de forma a evoluírem e completarem o bom trabalho feito nos clubes e associações", disse, ao JN, Marcelo Martins, responsável pela organização.