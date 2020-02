Hoje às 15:54 Facebook

O surfista português Alex Botelho foi retirado inconsciente do mar da Nazaré, após um acidente durante durante uma competição, este terça-feira.

A World Surf League publicou um vídeo da assistência ao surfista, momentos depois de ter sido retirado das águas, após longos momentos de tensão e drama nas ondas gigantes da Nazaré.

Alex Botelho e Hugo Vau foram apanhados na mota de água, instantes depois de Botelho ter cumprido a etapa 4 do "Nazaré Tow Surfing Challenge", que começou, esta terça-feira de manhã, naquela localidade.

As imagens da SportTV, transmitidas em direto, mostram os dois surfistas a serem atingidos por uma onda e a serem projetados da mota de água. Com Hugo Vau, companheiro de equipa de Alex Botelho no "Team Portugal", a nadar para tentar chegar à moto de água, a dupla é apanhada por uma segunda onda, que quebra mesmo em cima deles, desaparecendo ambos na espuma.

Várias equipas e meios se salvamento dirigem-se para o local, para longos minutos de busca, até que Hugo Botelho é visto, inconsciente, a flutuar nas ondas, antes de ser retirado e assistido em terra, como mostra o vídeo publicado no Facebook da WSL.