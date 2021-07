Surfista Yolanda Sequeira em quinto lugar ao cair nos quartos de final

JN/Agências Hoje às 07:22 Facebook

A portuguesa Yolanda Sequeira foi esta terça-feira eliminada nos quartos de final da primeira prova olímpica de surf pela sul-africana Bianca Buitendag, em Tóquio 2020, na praia de Tsurigasaki, em Chiba.

A jovem algarvia, de 23 anos, terminou a competição no quinto lugar, ao conquistar 5,46 pontos (3,93 e 1,53), no primeiro "heat" da eliminatória, que foram insuficientes para bater Buitendag, que contabilizou 9,5 (6 e 3,5).

Na estreia do surf em Jogos Olímpicos, Yolanda Sequeira assegurou um diploma olímpico, enquanto Teresa Bonvalot terminou na nona posição, após ter sido eliminada na terceira ronda pela brasileira Silvana Lima.

A representação lusa na modalidade ficou desfalcada com a ausência de Frederico Morais, por estar infetado com o novo coronavírus.

Judoca Anri Egutidze também eliminado

O judoca português Anri Egutidze também foi eliminado ao perder na segunda ronda da categoria de -81 kg, com o austríaco Shamil Borchashvili.

Isento na primeira ronda, Egutidze, 19.º do ranking mundial, passou diretamente aos 16 avos de final da categoria peso médio, mas não conseguiu superar o seu adversário, 22.º do mundo, com quem nunca tinha lutado.

O judoca português, medalha de bronze nos Mundiais disputados em junho, perdeu no "golden score" - prolongamento após os quatro minutos iniciais de combate -, com Borchashvili a pontuar com um waza-ari.