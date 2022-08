Surpresa em Alvalade: Desportivo de Chaves vence o Sporting

O Desportivo de Chaves venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Sporting em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Steven Vitória e Juninho marcaram os golos. Patrick foi expulso nos descontos.

A equipa transmontana, que regressou esta temporada ao principal escalão do futebol português, inaugurou o marcador na segunda parte, ao minuto 60, com Steven Vitória a cabecear sem hipótese de defesa para Adán na sequência de um livre lateral na direita. Poucos minutos depois, Juninho partiu ainda antes do meio-campo para fintar o guarda-redes dos leões e fechar a contagem.

Com este desaire, o segundo consecutivo depois da derrota na jornada anterior no terreno do campeão F. C. Porto, por 3-0, o clube de Alvalade ocupa o 13.º lugar, com quatro pontos, a cinco dos dragões e do Benfica, que têm menos um jogo, e do Portimonense.

