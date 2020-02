Surpresa na Taça: Barça eliminado em Bilbau

Hoje às 22:04 Facebook

Depois do Real Madrid, afastado pela Real Sociedade, também o Barcelona foi eliminado da Copa del Rey, após a derrota em Bilbau.

No jogo entre os clubes com mais peso na história da Taça do Rei de Espanha, o Atlético de Bilbau (24 títulos) marcou já nos descontos, ao minuto 90+3, e eliminou o Barcelona (30 troféus).

Inaki Wiliiams foi autor do golo que libertou o emblema basco para as meias-finais.

Ainda nesta quinta-feira, ao início da noite, o Real Madrid já tinha ficado para trás. Os "merengues" foram arrumados por dois génios escandinavos. Oedegard abriu a contagem e Isak bisou na vitória da Real Sociedade (4-3), em jogo disputado no estádio Santiago Bernabéu.

O norueguês Martin Oedegaard, de 21 anos, que até está emprestado pelo Real Madrid à Real Sociedade, abriu o marcador. Depois, entrou em ação Alexsander Isak: o sueco de 20 anos até viu ser-lhe anulado um golo pelo VAR, mas logo se desforrou com um "bis", para subir a contagem até 3-0.

Marcelo reduziu o atraso do Real Madrid, mas a Real Sociedade matou a eliminatória com o remate da autoria de Mikel Merino, que adiantou a equipa basca até 4-1 (69).

O Bernabéu também foi desiludido pelo VAR (golo anulado a Vinicius Junior). Ainda houve suspense até final, mas os golos de Rodrygo e de Nacho já não evitaram a eliminação dos "blancos".

O Granada (2-1 ao Valência) e uma equipa da segunda liga, o Mirandês (4-2 ao Villarreal) estão apurados desde quarta-feira. O sorteio das meias-finais realiza-se esta sexta-feira.