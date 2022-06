Surpresa no ténis: número 205.º do ranking vence final do ATP

O tenista Tim van Rijthoven conquistou este domingo o torneio ATP 250 de 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos, o primeiro título na carreira, ao bater na final o russo Daniil Medvedev, número dois mundial. Até esta competição, nunca tinha vencido uma partida ATP.

Quando tudo esperava que fosse mais um triunfo sem grande dificuldade para Medvedev, número dois no ranking ATP, o tenista dos Países Baixos Tim van Rijthoven surpreendeu e bateu o russo em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-1, para conquistar o torneio ATP 250 de 's-Hertogenbosch

Esta é uma vitória épica para Rijthoven, visto que está no 205º lugar do ranking. O tenista nunca tinha vencido um encontro ATP até esta prova e estreou-se nos triunfos ao derrotar Ebden (432º) no primeiro encontro. Seguiram-se as vitórias frente a Fritz (14º), Gaston (66º) e Auger-Aliassime (9º) até chegar à derradeira final frente a Medvedev. No grande jogo, chegou à glória e conquistou o primeiro torneio da carreira.

Apesar de derrota, Medvedev vai recuperar o primeiro lugar do ranking mundial na segunda-feira, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic.