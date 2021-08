Surto de covid-19 adia Académica-Estrela da Amadora para 15 de setembro

JN/Agências Hoje às 20:47 Facebook

O jogo da Liga Portugal 2 entre Académica e Estrela da Amadora, previsto para domingo, foi reagendado para 15 de setembro, devido a um surto de covid-19 nos amadorenses, anunciou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Para conhecimento das sociedades desportivas e demais interessados, vimos, através do presente, informar da alteração ao jogo 20404 A. Académica - Estrela Amadora, da quarta jornada da Liga Portugal 2, inicialmente agendado no dia 29 de agosto de 2021 pelas 14 horas, para o dia 15 de setembro, em hora a definir", lê-se no comunicado.

A nota acrescenta ainda que o adiamento "ocorreu por acordo entre as sociedades desportivas e a anuência do operador televisivo", após os 'tricolores' informarem hoje, em publicação nas redes sociais do clube, que, "após a realização de testes de despiste à SARS CoV-2, foram detetados casos positivos no plantel de futebol profissional".

O Estrela da Amadora agradeceu à Académica, realçando que, "desde o primeiro momento, manteve uma postura que sempre se pautou pela defesa dos valores e princípios que estão acima de qualquer competição, dando uma 'lição' de desportivismo que só está ao nível dos grandes clubes".

Desta forma, a visita ao Estádio Municipal de Coimbra ocorrerá entre a receção ao Rio Ave, a contar para a quinta jornada, e a visita ao reduto do Varzim, da sexta, na semana em que as competições retomam, após a paragem para os compromissos de seleções, que acontecem no início de setembro.

Na terça-feira, fonte oficial do clube confirmou à Lusa a deteção do surto de covid-19 entre futebolistas e elementos da equipa técnica e 'staff', embora toda a estrutura esteja totalmente vacinada, o que levou a Direção Regional de Saúde (DRS) a impedir a presença dos respetivos elementos no duelo da quarta jornada diante da Académica.