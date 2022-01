Hoje às 19:49 Facebook

Um surto de covid-19 na equipa da Trofa levou ao adiamento do encontro com o F. C. Porto B, inicialmente agendado para as 14 horas de domingo.

O Trofense não tem 13 jogadores disponíveis para a partida, o novo mínimo de atletas disponíveis exigido, e por isso o encontro será adiado para o dia 3 de fevereiro.

No plano desportivo, os dragões estão na sexta posição, com 27 pontos, enquanto o emblema da Trofa segue em 11.º lugar, com 21.