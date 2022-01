Surto de covid-19 em Fafe e Lourosa leva a adiamento de jogos

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 18:43 Facebook

A covid-19 continua a estragar os planos de calendarização de ligas por todo o Mundo mas, desta vez, foram o Fafe e o Lourosa a ser afetados por esta doença, que levou aos adiamentos dos jogos com Felgueiras 1932 e Anadia, respetivamente.

No caso do emblema de Fafe os cerca de 20 casos de atletas positivos obrigou à alteração da data do encontro da 15.ª jornada, originalmente agendado para o próximo sábado. Segundo nota oficial do clube minhoto, "todos os elementos do grupo de trabalho que testaram positivo à covid-19 estão assintomáticos ou apresentam apenas sintomas ligeiros", adiantando que já se encontram "isolados e a cumprirem todas as diretrizes traçadas pela DGS", mas em contacto constante com o departamento médico do clube.

No mesmo comunicado os responsáveis do Fafe fazem notar que ficaram agradados com a resposta do emblema duriense. "Uma palavra de agradecimento ao ​​​​​​​Felgueiras 1932 pela disponibilidade demonstrada no reagendamento do jogo", pode ler-se.

No caso do Lourosa, também da Série A da Liga 3, não se conhece o número de elementos infetados mas, sabe o JN, que envolve atletas e equipa técnica. Assim o encontro com o Anadia foi reagendado para o dia 2 de fevereiro.