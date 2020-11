Surto de covid-19 leva Varzim a suspender atividade

JN Hoje às 12:37 Facebook

O surto de covid-19 que está afetar a equipa principal do Varzim continua a revelar casos positivos, que levaram, esta terça-feira, a direção do clube a suspender a atividade do plantel sénior, depois novo teste terem revelado mais atletas infetados.

Além dos elementos da equipa técnica, incluindo o treinador Miguel Leal, de 55 anos, são agora mais de 10 os jogadores do plantel que testaram positivo para o novo coronavírus, que provoca a doença.

"Foram detetados mais casos positivos assintomáticos, nos testes realizados a todo o plantel e equipa técnica. A Direção do Varzim decidiu suspender todas as atividades da sua equipa profissional, com a data de regresso a ser avaliada consoante o desenrolar da situação epidemiológico", informou o clube da Póvoa de Varzim.

Apesar deste surto, o Varzim ainda jogou sábado, em casa, frente ao Académico de Viseu, para o campeonato, onde empatou por 1-1.

O próximo jogo dos poveiros é a 23 de novembro, para a Taça de Portugal, frente a Académica de Coimbra.