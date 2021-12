Surto de covid-19 no Alfenense

O Atlético Clube Alfenense, equipa da Divisão de Elite, está a contas com um surto de covid-19 no plantel sénior e tem 13 atletas infetados.

Tudo começou quando um atleta sénior, que ia ver o jogo entre F. C. Porto e Atlético de Madrid, na passada terça-feira, realizou um teste à covid-19 exigido para assistir ao encontro que deu positivo. A partir daí informou os responsáveis do clube que trataram de aplicar o protocolo requerido nestas situações.

Este facto obrigou os restantes elementos do plantel principal e equipa técnica a cumprirem isolamento profilático, assim como o plantel sub-23 da formação valonguense, pois a partilha de instalações desportivas provoca contactos entre os plantéis, apesar de todos os intervenientes estarem assintomáticos e bem de saúde.

O surto massivo levou a Direção do Alfenense a pedir o adiamento do encontro com o Barrosas, agendado para este domingo, decisão que aguarda parecer da Direção-Geral de Saúde.

No plano desportivo a época não está a ser das melhores para a equipa da Série 3, que segue no último lugar da classificação, com oito pontos.