Surto de covid-19 no Tottenham adia jogo com Rennes

Oito jogadores do Tottenham e cinco elementos do clube testaram esta quarta-feira positivo ao coronavírus, confirmou o treinador Antonio Conte, pelo que o jogo com o Rennes da Liga Conferência Europa foi adiado.

O Tottenham adianta que está em contacto com a UEFA para encontrar nova data para a realização do jogo, que estava programado para decorrer na quinta-feira, em Londres, onde já se encontrava a equipa francesa do Rennes.

Com o centro de treinos fechado "no interesse da saúde e segurança dos jogadores e da equipa", o Tottenham refere ainda que o jogo de domingo da Premier League contra o Brighton também pode estar em dúvida.

O treinador Antonio Conte afirmou que "toda a gente está um pouco assustada", pois não sabe se está infetado ou pode vir a estar, e há casos de elementos "que testaram negativo e, depois, positivo" e "nunca se sabe quem é o próximo".

Conte disse em conferência de imprensa que tinha 11 jogadores disponíveis para o jogo e que as regras da UEFA determinam que para um jogo se realizar o clube tem que ter pelo menos 13, incluindo pelo menos um guarda-redes.

O Tottenham está em segundo lugar do Grupo G da Liga Conferência Europa - a competição do terceiro escalão da UEFA - empatado com os holandeses do Vitesse, ambos com sete pontos. O Rennes lidera com 11 pontos e já garantiu o triunfo no grupo.

O segundo classificado de cada grupo apura-se para um 'play-off' a realizar com uma das equipas que sairá da Liga Europa.