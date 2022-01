Surto de covid no Arouca ameaça jogo com Estoril

Rui Almeida Santos Ontem às 22:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A contas com um surto de covid-19 no plantel, o Arouca pretende adiar o encontro deste sábado frente ao Estoril, da 18.ª jornada da Liga Portugal. Equipa do distrito de Aveiro não tem equipa B nem sub-23.

A conferência de imprensa do técnico Armando Evangelista, agendada para amanhã e que serviria de antevisão à partida, foi cancelada, um sinal de que o jogo pode mesmo vir a ser adiado.

O clube do distrito de Aveiro já tinha, à partida, uma lista considerável de baixas, com os lesionados Fernando Castro, Sema Velázquez, Moses e Campi, os castigados André Silva e Dabbagh, expulsos na última ronda, e o internacional cabo-verdiano Marco Soares, que está a disputar a CAN.