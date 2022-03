Susto com Diogo Costa no aquecimento

Nuno A. Amaral, em Lyon Hoje às 19:57 Facebook

O guarda-redes Diogo Costa pregou, esta quinta-feira, um susto durante o aquecimento da partida do F. C. Porto com o Lyon, em França, ao cair mal e ter de ser assistido.

Primeira opção do treinador Sérgio Conceição para a baliza dos dragões frente aos gauleses, o internacional português caiu mal na habitual preparação antes início do encontro e chamou mesmo os médicos para o assistirem.

Diogo Costa ficou a queixar-se de dores no fundo das costas, mas apesar do susto recuperou ainda no relvado e recolheu aos balneários.

O jogador já está apto e começou o jogo no "onze" titular.