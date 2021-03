Susto com Rui Patrício após choque violento em Wolverhampton

JN Hoje às 22:30 Facebook

Diogo Jota marcou o golo que valeu ao Liverpool a vitória sobre a ex-equipa num jogo que fica ainda marcado pela lesão de Rui Patrício, na sequência de um choque com um colega.

Diogo Jota fez questão de tornar o regresso ao Molineux ainda mais especial. No reencontro com a ex-equipa, o avançado português foi lançado por Jurgen Klopp e acabaria por marcar o golo decisivo do duelo desta segunda-feira (0-1).

O jogo, no entanto, também fica marcado pela lesão de Rui Patrício, que foi substituído nos últimos minutos, devido a um choque violento com um colega de equipa. O guarda-redes português foi assistido no relvado durante um largo período, antes de sair de maca e com colar cervical.

No final do jogo, Nuno Espírito Santo adiantou que o Rui Patrício "está bem": "Está consciente e recorda-se do que aconteceu. Os médicos dizem que está bem", acrescentou o treinador português.

Sobre o resto jogo, Diogo Jota repetiu a titularidade nos "reds" e voltou aos golos quase quatro meses depois, ao marcar em cima do intervalo.

O Wolverhampton, com seis portugueses (Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Fábio Silva), dividiu o jogo e também teve oportunidades para marcar, mas não conseguiu o empate.

O Liverpool somou a segunda vitória nas últimas oito jornadas e aproximou-se do top-6 da Premier League.