Susto na reentrada motiva reação letal de águia imparável

Luís Antunes Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Rafa e Grimaldo assinaram dois golos, em quatro minutos, após um regresso em falso do balneário. Triunfo garante mais 2,7 milhões de euros

O Benfica entrou com o pé direito e venceu a primeira batalha da Champions, ontem, diante do Maccabi Haifa, na Luz. Os encarnados mantêm o pleno de triunfos na temporada, selando o décimo sucesso, num contexto em que eram quase forçados a garantir os três pontos, já que defrontavam o rival mais acessível antes dos duelos com os gigantes Juventus e PSG.

Apesar de teoricamente mais fraco, o bicampeão israelita revelou-se um osso muito duro de roer. Fisicamente forte, equilibrou a discussão na primeira parte e assustou na reentrada. Uma ameaça que despertou a águia e, principalmente, Grimaldo. O espanhol, numa "faena" letal de apenas quatro minutos, serviu Rafa e depois garantiu mais 2,7 milhões de euros com um golo que fez vibrar os 55161 espectadores presentes.