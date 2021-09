Suzane foi mãe e voltou aos relvados quatro anos depois: "Sinto-me como antes fisicamente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:47 Facebook

Os últimos dias têm tido um sabor muito especial para Suzane Pires. A avançada está de regresso à seleção nacional de futebol feminino depois de mais de quatro anos afastada dos relvados.

Suzane Pires é jogador do Ferroviária, do Brasil, e teve de interromper a carreira depois de ser mãe. Ao canal 11, a avançada contou que quando soube da novidade ficou "em choque", dada a mudança da rotina, mas que hoje não podia estar mais feliz.

"Quando descobri que estava grávida foi um choque, a nossa rotina muda completamente, não é um trabalho no qual podemos continuar a trabalhar até ao sétimo ou oitavo mês. No momento, foi um choque. Quando eu vou para o jogo o meu filho diz: "Mãe, marca golo". Quando foram as primeiras viagens de dormir no hotel sentia falta dele, e aqui também, mas aqui temos motivação de todos os lados, toda a gente ajuda. É isso, ter coragem para viver os nossos sonhos", disse.

A atleta de 29 anos foi obrigada a interromper a carreira e esteve afastada da seleção nacional durante quatro anos, mas agora está de regresso às opções de Francisco Neto. O regresso à competição não foi fácil, mas Suzane garante que já conseguiu recuperar o tempo perdido.

"Uma das minhas melhores memórias no futebol foi na Cidade do Futebol, então já estava muito feliz, mas agora que reencontrei todas as meninas e a equipa técnica... meu Deus do céu, estava com muitas saudades mesmo. O meu filho agora está com dois anos e meio, está mais independente, então quando ele fez dois anos pensei em voltar a jogar. Estava a treinar sozinha antes de ir para o Ferroviária. Quando cheguei senti que estava fora de ritmo, mas com a ajuda de todos, em dois meses já estava a entrar no ritmo e agora sinto-me como antes fisicamente", concluiu.