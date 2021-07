JN Hoje às 21:56 Facebook

O guarda-redes do Benfica, Miles Svilar, vestiu a pele de herói no jogo de preparação entre os encarnados e os franceses do Lille, mas não devido ao que se passou dentro das quatro linhas do Estádio Algarve.

Quando um menino se dirigia para ir buscar uma das bolas que saiu do relvado começou a chorar, alegando que teria sido picado por uma vespa.

Atento à situação, o guardião Svilar não conseguiu ficar indiferente ao assunto e apressou-se a confortar o jovem, que estava visivelmente abalado.