Svilar, Ferro e Chiquinho lançados por Jorge Jesus

JN Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Com várias ausências, devido a um surto de Covid-19 no plantel, o Benfica defronta o Nacional bastante desfalcado e com algumas novidades em relação ao último jogo.

A estreia do guarda-redes Svilar e a aposta em Ferro e Chiquinho são as novidades de Jorge Jesus para o duelo desta segunda-feira, com o Nacional da Madeira, no Estádio da Luz.

Svilar aproveita as ausências de Vlachodimos e Helton Leite para assumir a baliza, enquanto Ferro e Chiquinho substituem Todibo e Taarabt em relação ao jogo com o Braga, na meia-final da Taça da Liga.

Em caso de vitória, o Benfica aproxima-se do líder Sporting que joga apenas amanhã frente ao Boavista.

Benfica: Svilar; João Ferreira, Jardel, Ferro, Cervi, Weigl, Pizzi, Chiquinho, Rafa, Darwin e Seferovic

Nacional: Daniel; Kalindi, Pedrão, Rui Correia, Witi, Vincent Thill, Nuno Borges, Francisco Ramos, Gorré, Koziello e Rochez