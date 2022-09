Swiatek e Jabeur estreiam-se na final do US Open

JN/Agências Hoje às 11:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Após terem derrotado as respetivas adversárias nas meias-finais do US Open, Iga Swiatek e Ons Jabeur vão estar no derradeiro jogo da competição, sábado, às 21 horas.

A primeira a entrar em ação no Arthur Ashe Stadium foi a tunisina, de 28 anos, frente à francesa Caroline Garcia (17.ª WTA), que cedeu em apenas uma hora e seis minutos, com os parciais de 6-1 e 6-3, permitindo a Jabeur garantir a passagem, pela segunda vez consecutiva, para a final de um major, depois de ter conseguido o mesmo feito em Wimbledon.

"Depois de Wimbledon, houve muita pressão sobre mim. Estou mesmo aliviada por ter conseguido repetir esse meu resultado e contente por ter chegado à final aqui", comentou Jabeur.

PUB

Ao contrário de Jabeur, a jovem líder da hierarquia mundial, Swiatek, não teve tarefa fácil para assegurar a estreia na final em Flushing Meadows, precisando de três "sets" para eliminar a bielorrussa Aryna Sabalenka, pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-4.

"Senti uma enorme diferença entre o primeiro 'set' e os últimos dois. Estou mesmo contente por ter conseguido elevar o meu nível. A Aryna tornou as coisas muito difíceis. Senti que estava a servir muito sólido. Foi muito difícil recuperar no terceiro 'set', mas estou muito contente por o ter conseguido", analisou a polaca, em conferência de imprensa.

A final do Open dos Estados Unidos, agendada para sábado, será o quinto encontro entre Ons Jabeur e Iga Swiatek e decidirá quem passa para a frente no confronto direto, que está empatado (2-2).