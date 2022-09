Taarabt despediu-se do Benfica e já tem novo clube

JN Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio marroquino é reforço do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Despediu-se do Benfica nas redes sociais, depois de ter rescindido contrato no início do mês.

Adel Taarabt já tem novo clube. O marroquino, que rescindiu contrato com o Benfica no passado dia 2 de setembro, é reforço do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Al Nasr SC (@alnasr_sc)

PUB

O médio de 33 anos terá assim a primeira experiência fora do continente europeu e deixou uma mensagem de despedido ao Benfica.

"Obrigado Benfica, foi um prazer por este clube incrível. Desejo-vos o melhor", escreveu, no Instagram.