Taarabt diz que "em Portugal há 11 milhões de pessoas e sete são do Benfica"

Adel Taarabt concedeu uma entrevista a Maria Arreghini, que apresenta o programa "Mary's Place" no YouTube. O antigo médio do Benfica deixou rasgados elogios aos encarnados.

"O Benfica é outro nível. As condições de treino, o centro de estágios, o estádio... O Benfica é uma religião em Portugal, há 11 milhões de pessoas e sete milhões são do Benfica. Tottenham, Milan... O Benfica está noutro patamar", disse Adel Taarabt, ao programa "Mary's Place", apresentado por Maria Arreghini, no YouTube.

O marroquino, que esteve ligado ao Benfica entre 2015 e 2022, disse que sentiu muitas diferenças da Liga inglesa para a portuguesa. "Vinha com a mentalidade da Premier League onde, desde que cumpras o teu trabalho em campo, fazes a tua vida normalmente. Em Lisboa não é assim. Se algum adepto te vê às 23h00 no restaurante vai dizer-te que no dia seguinte tens treino. Foi por isso que fui emprestado ao Génova. Depois houve a mudança de treinador e correu bem", acrescentou.