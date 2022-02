Taarabt é a novidade no onze do Benfica

JN/Agências Hoje às 19:23 Facebook

A inclusão de Adel Taarabt no onze do Benfica é a grande novidade para a deslocação ao terreno do Boavista, na 23.º jornada da Liga.

O jogo será apitado por Rui Costa (Porto) e tem início marcado para as 20.15 horas, no Estádio do Bessa.

Benfica: Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e Darwin Núñez

Treinador: Nélson Veríssimo

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Meité, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, João Mário, Radonjic, Paulo Bernardo e Morato

Boavista: Bracalli; Cannon, Javi Garcia e Ilori; Nathan, Peréz, Makouta e Filipe Ferreira; Gustavo Sauer, Njie e Musa

Treinador: Petit

Suplentes: Alireza, De Santis, Kenji Gorré, Guito, Hamache, Ntep, Francisco Pereira, Reymão, Luís Santos

O Benfica segue no terceiro lugar do campeonato, com 50 pontos, enquanto o Boavista é 12.º classificado, com 21.