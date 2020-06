Taarabt falha jogo das águias com o Marítimo

JN/Agências Hoje às 21:08 Facebook

Paulo Bernardo e o central Morato são os destaques na lista de convocados do Benfica para o jogo de segunda-feira, na Madeira. Já o médio marroquino Taarabt está lesionado.

As chamadas do médio Paulo Bernardo e do central Morato e a ausência de Taarabt, baixa de última hora, são as principais novidades nos eleitos de Bruno Lage para o duelo com o Marítimo, na segunda-feira.

Paulo Bernardo, médio de 18 anos, estreia-se numa convocatória, enquanto Morato, central contratado em setembro e que jogou esta época principalmente na equipa B, já havia sido convocado para o jogo da Taça da Liga com o V. Setúbal (2-2).

Taarabt, com uma entorse no tornozelo direito, é baixa de peso, tal como Rúben Dias e Gabriel, que vão cumprir castigo.

Lista de 23 convocados: Vlachodimos, Svilar e Ivan Zlobin (guarda-redes); Morato, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ferro, André Almeida e Jardel (defesas); Florentino, Paulo Bernardo, Samaris, Rafa, Zivkovic, Chiquinho, Cervi, Pizzi e Julian Weigl (médios); Dyego Sousa, Jota, Vinícius, Seferovic e Gonçalo Ramos (avançados).